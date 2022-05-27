رئيس دولة الامارات العربية المتحدة يبعث ببرقية تهنئة الى الرئيس الاذربيجاني

باكو، 27 مايو، (اذرتاج)

بعث محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ببرقية تهنئة الى إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة 28 مايو يوم الاستقلال المجيد لبلاده.

جاء في الرسالة:

"فخامة إلهام علييف

رئيس جمهورية أذربيجان

يطيب لي ويشرفني ان أعرب لفخامتكم عن اصدق التهاني واطيب التمنيات بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية أذربيجان، متمنيا لفخامتكم بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول خالص المودة والتقدير،،،

محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة"