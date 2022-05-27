باكو، 27 مايو، (اذرتاج) اطلع مسؤولو الدولة على المعارض في إطار مهرجان "تكنوفيست اذربيجان". أفادت وكالة اذرتاج ان وزير التنمية الرقمية والنقل رشاد نبييف ووزير الانتاج الحربي مدد قولويف ورئيس حرص الحدود ألجين قولويف ومسؤولين آخرين تفقدوا المعدات العسكرية وأجنحة وزارة الإنتاج الحربي ومنظمات أخرى في مهرجان "تكنوفيست أذربيجان".

AZERTAG.AZ : استمرار فعاليات مهرجان "تكنوفيست أذربيجان"

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