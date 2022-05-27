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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٤١]

    زنقيلان، 27 مايو، (اذرتاج)

    أقيم اليوم حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في قرية أغالي بمحا زنقيلان.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في حفل الافتتاح وتفقدا الظروف المهيأة فيها.

    التقى رئيس الدولة والسيدة الأولى مع جماعة من سكان القرية.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان
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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القرية الذكية" في زنقيلان