صباح يجدد العقد مع لاعب الوسط
AzerTAg.az
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٠٥]
باكو، 27 مايو، أذرتاج
جدد نادي صباح باكو لكرة القدم العقد مع لاعب الوسط ألكسي عيسايف.
قال النادي في بيان إنّ مدة العقد مع اللاعب البالغ 26 عاما من العمر مددت الى مايو 2025م.
يذكر أنّ عيسايف يرتدي قميص صباح منذ يوليو 2020م وخرج في 50 مباراة وسجل 7 أهداف.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٥٥]
٢٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٢٠]
٢٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٢٤]
٢٥.٠٥.٢٠٢٢ [١٨:٢٧]
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [٠٨:٥٦]
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]
٢٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٠٥]
٢٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٤:٥٤]
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٤:٣١]
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٢:٢٩]
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٥٢]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٥٥]
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٢١]
١٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
١٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:١٩]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١٠:٠٣]
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٠:٠٢]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٠٧]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [٠٨:٢٤]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٣]
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٣٩]
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
٢٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:١٧]
٢٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٠٣]
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:١٧]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٢٢.٠٥.٢٠٢٢ [٢١:٣٦]
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٩:١٠]
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٢:٣٧]
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [٠٩:٢٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك