صباح يجدد العقد مع لاعب الوسط

باكو، 27 مايو، أذرتاج

جدد نادي صباح باكو لكرة القدم العقد مع لاعب الوسط ألكسي عيسايف.

قال النادي في بيان إنّ مدة العقد مع اللاعب البالغ 26 عاما من العمر مددت الى مايو 2025م.

يذكر أنّ عيسايف يرتدي قميص صباح منذ يوليو 2020م وخرج في 50 مباراة وسجل 7 أهداف.