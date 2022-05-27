زنقيلان، 27 مايو، (اذرتاج) نشرت النائبة الاولى لرئيس جمهورية اذربيجان السيدة مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على الانستغرام صورة مع الرئيس إلهام علييف من محافظة زنقيلان.

AZERTAG.AZ : النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر صورة من محافظة زنقيلان

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