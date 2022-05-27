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    أخبار رسمية


    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر صورة من محافظة زنقيلان

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:١٨]

    زنقيلان، 27 مايو، (اذرتاج)

    نشرت النائبة الاولى لرئيس جمهورية اذربيجان السيدة مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على الانستغرام صورة مع الرئيس إلهام علييف من محافظة زنقيلان.

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر صورة من محافظة زنقيلان
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