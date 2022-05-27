  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    صبائل باكو يتعاقد مع مدير فني جديد

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 27 مايو، أذرتاج

    تعاقد نادي صبائل باكو لكرة القدم مع مدير فني جديد.

    قال النادي في بيان إنّ مجلس إدارة النادي قرر بتسليم النادي الى خبرة المدير الفني محمود قربانوف الذي اتفق مع النادي الى نهاية الموسم الـ2023-2024م.

    يذكر أنّ المدرب قربانوف البالغ 49 عاما من العمر تولي منصب المدير الفني لنادي نفطجي الرديف منذ عام 2018م وفاز دوري الدرجة الأولى معه في الموسم الـ2020/2021م.

    AZERTAG.AZ :صبائل باكو يتعاقد مع مدير فني جديد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٥‎]
    صباح يجدد العقد مع لاعب الوسط
    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٢٠]
    شاماخي يتعاقد مع مدير فني جديد
    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٤]
    نادي قره باغ استحوذ حق الانتقال لحارسه الجورجي
    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٨:٢٧]
    صباح لم يمدد العقد مع لاعبه الثالث
    صبائل باكو يتعاقد مع مدير فني جديد