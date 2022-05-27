صبائل باكو يتعاقد مع مدير فني جديد

باكو، 27 مايو، أذرتاج

تعاقد نادي صبائل باكو لكرة القدم مع مدير فني جديد.

قال النادي في بيان إنّ مجلس إدارة النادي قرر بتسليم النادي الى خبرة المدير الفني محمود قربانوف الذي اتفق مع النادي الى نهاية الموسم الـ2023-2024م.

يذكر أنّ المدرب قربانوف البالغ 49 عاما من العمر تولي منصب المدير الفني لنادي نفطجي الرديف منذ عام 2018م وفاز دوري الدرجة الأولى معه في الموسم الـ2020/2021م.