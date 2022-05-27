لقاء بين وزير الصحة الأذربيجاني والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية

باكو ، 27 مايو ، أذرتاج

التقى وزير الصحة الاذربيجاني تيمور موسايف مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في إطار الدورة الخامسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة انه في بداية اللقاء هنأ الوزير الاذربيجاني تيمور موسايف تيدروس أدهانوم غيبريسوس بمناسبة إعادة انتخابه مديرا عاما لمنظمة الصحة العالمية وشكر المنظمة على دعمها لأذربيجان خلال الفترة الماضية.

وأشاد تيدروس أدهانوم غيبريسوس بتقدير الرئيس إلهام علييف للتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وذكّر بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها بلادنا للمنظمة أثناء تفشي الوباء والدعوات العالمية للتعاون في مكافحة المرض. وأشار إلى أنه كان على اتصال وثيق بمركز نظامي كنجافي الدولي ويتطلع إلى حضور المنتدى في شهر يونيو. وأعرب تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال المنتدى عن رغبته في التعرف على العمل المنجز في أذربيجان في مجال الرعاية الصحية الأولية.

وتبادل الطرفان الآراء حول تعزيز استجابة المنظمة للأزمات الصحية وتوسيع الأنشطة الأكاديمية إلى جانب القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.