  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: 11 إصابة بكورونا في 27 مايو

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٣٩]

    باكو، 27 مايو، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 11 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 9 مصابين من الفيروس خلال 27 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و746 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و987 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و712 مريض منهم ويستمر علاج 47 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2163 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و885 ألف و286 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 11 إصابة بكورونا في 27 مايو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٤٣]
    أذربيجان: تطعيم 2747 جرعة من لقاح كورونا في 27 مايو
    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
    لقاء بين وزير الصحة الأذربيجاني والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية
    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١٧]
    أذربيجان: تطعيم 2933 جرعة من لقاح كورونا في 26 مايو
    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
    أذربيجان: 3 إصابات بكورونا في 26 مايو
    أذربيجان: 11 إصابة بكورونا في 27 مايو