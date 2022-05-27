أذربيجان: تطعيم 2747 جرعة من لقاح كورونا في 27 مايو

باكو، 27 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 2747 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 27 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 279 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و206 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 2026 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و718 ألف و660 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و347 ألف و151 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و848 ألف و462 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و277 ألف و606 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 245 ألف و441.