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    الرئيس إلهام علييف يرسم العفو عن 213 سجين

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٩:١٠]

    باكو، 27 مايو، أذرتاج

    رسم الرئيس إلهام علييف 27 مايو العفو عن 213 سجين.

    وجاء في المرسوم الرئاسي أنّ العفو يشمل على اعفاء 168 سجين عن المدة الباقية واعفاء 36 سجين عن خفض مدة عقوباتهم الباقية بالنصف واعفاء 3 سجناء عن العقوبات واعفاء 6 سجناء عن القسم الباقي من مدة العقوبات.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يرسم العفو عن 213 سجين
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