باكو، 28 مايو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 مايو أيار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0142 أورو EUR 1 1.8282 دولار أسترالي AUD 1 1.2141 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3565 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1086 كرون دنماركي DKK 1 0.2458 لاري جورجي GEL 1 0.5997 روبي هندي INR 1 0.0219 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166 دولار كندا CAD 1 1.3336 دينار الكويت KWD 1 5.5621 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3882 بيسو المكسيك MXN 1 0.0861 جنيه مصري EGP 1 0.0915 لاي مولدوفا MDL 1 0.0892 كرون النرويج NOK 1 0.1788 زلوتي بولندا PLN 1 0.3974 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0208 روبل روسي RUB 1 0.0265 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2952 دولار سنغافورة SGD 1 1.2408 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1423 دولار تايوان TWD 1 0.058 ليرة تركيا TRY 1 0.1039 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0575 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1085 كرون التشيك CZK 1 0.074 يوان الصين CNY 1 0.2525 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1507 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5077 كرون السويد SEK 1 0.173 فرنك سويسرا CHF 1 1.7748 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1356 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.3407 بيسو تشيلي CLP 100 0.2065 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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