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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٥‎٢]

    باكو، 28 مايو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 مايو أيار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0142

    أورو EUR 1 1.8282

    دولار أسترالي AUD 1 1.2141

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3565

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1086

    كرون دنماركي DKK 1 0.2458

    لاري جورجي GEL 1 0.5997

    روبي هندي INR 1 0.0219

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.3336

    دينار الكويت KWD 1 5.5621

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3882

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0861

    جنيه مصري EGP 1 0.0915

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0892

    كرون النرويج NOK 1 0.1788

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3974

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0208

    روبل روسي RUB 1 0.0265

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2952

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2408

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1423

    دولار تايوان TWD 1 0.058

    ليرة تركيا TRY 1 0.1039

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0575

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1085

    كرون التشيك CZK 1 0.074

    يوان الصين CNY 1 0.2525

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1507

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5077

    كرون السويد SEK 1 0.173

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7748

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1356

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.3407

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2065

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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