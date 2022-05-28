البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 28 مايو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 مايو أيار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0142
أورو EUR 1 1.8282
دولار أسترالي AUD 1 1.2141
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3565
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1086
كرون دنماركي DKK 1 0.2458
لاري جورجي GEL 1 0.5997
روبي هندي INR 1 0.0219
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.3336
دينار الكويت KWD 1 5.5621
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3882
بيسو المكسيك MXN 1 0.0861
جنيه مصري EGP 1 0.0915
لاي مولدوفا MDL 1 0.0892
كرون النرويج NOK 1 0.1788
زلوتي بولندا PLN 1 0.3974
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0208
روبل روسي RUB 1 0.0265
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2952
دولار سنغافورة SGD 1 1.2408
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1423
دولار تايوان TWD 1 0.058
ليرة تركيا TRY 1 0.1039
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0575
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1085
كرون التشيك CZK 1 0.074
يوان الصين CNY 1 0.2525
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1507
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5077
كرون السويد SEK 1 0.173
فرنك سويسرا CHF 1 1.7748
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1356
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.3407
بيسو تشيلي CLP 100 0.2065
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117
ريال إيران IRR 100 0.004
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