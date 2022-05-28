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    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الدفاع الوطني التركي مع الوفد المرافق له

    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٠٦]

    باكو، 28 مايو، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 28 مايو اليوم وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار مع الوفد المرافق له.

    شهد اللقاء التعبير عن تطور علاقات الصداقة والاخوة بين أذربيجان وتركيا في جميع المجالات وعن الثقة في إسهام زيارة خلوصي أكار في توسيع التعاون العسكري.

    نقل وزير الدفاع الوطني التركي تهانيه الى الرئيس إلهام علييف بمناسبة يوم 28 مايو يوم الاستقلال. وعبر رئيس الدولة عن الشكر على التهاني. وقيل إنّ اجتماعنا معا في يوم العيد هذا يرمز الى الأخوة.

    وتناول الطرفان خلال المحادثة أهمية مهرجان تكنوفيست أذربيجان المنظم في باكو واصفين هذه الفعاليات بنموذج بارز للعلاقات رفيعة المستوى.

    وذكر في اللقاء أنّ التعاون العسكري متواصل بنجاح مثلما في سائر المجالات مع تبادل الآراء حول آفاق العلاقات.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الدفاع الوطني التركي مع الوفد المرافق له
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