باكو، 28 مايو، أذرتاج تفقد الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا اللذان شاركا في حفل افتتاح المرحلة الأولى من انجاز مشروع القرية الذكية في قرية أقالي بمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني مركز دوست الذكي المقام بالقرية لأول مرة. ويمكن نظام دوست الذكي المواطنين من الاستفادة من اكثر من 100 خدمة عبر الانترنب في مجالات العمل والعمالة والدفاع الاجتماعي والضمان الاجتماعي استفادة نزيهة وشفافة ومريحة.

AZERTAG.AZ : تدشين مركز دوست الذكي الأول ضمن مشروع القرية الذكية في زنكيلان المحررة

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