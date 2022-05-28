قره باغ أغدام يفوز كأس أذربيجان للمرة السابعة

باكو، 28 مايو، أذرتاج

فاز نادي قره باغ اغدام كأس أذربيجان لكرة القدم للمرة السابعة.

وانتهت مباراة النهائي المدارة من جانب الحكم الدولي ايلتشين مسييف التي جمعت بين قراباغ وزيرة باكو بالتعادل لهدف لكل واحد منهما حيث فتح الحساب كيتا د17 وأدرك المغربي عبد الله الزبير د69.

واستمرت المباراة الى مرحلة ركلات الترجيح التي فاز بها قره باغ 4-3.

وضرب قره باغ رقما قياسيا حيث اصبح صاحب اللقب للمرة السابعة لأول مرة كما صار المدير الفني المرموق قربانوف اول مدرب حصل على الكأس الوطني للمرة الخامسة.