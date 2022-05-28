أذربيجان تستدعي سفير فرنسا لتسليم مذكرة احتجاج

باكو، 28 مايو، أذرتاج

استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية سفير فرنسا في باكو زكاري غروس 28 مايو.

قالت الخارجية في بيان إنّ نائب الوزير خلف خلفوف سلم سفير فرنسا مذكرة احتجاج على اجتماع عمدة باريس أن ايدالغو مع ممثل التنظيم المزعوم غير القانوني على أراضي أذربيجان 27 مايو.

وشدد خلفوف في لقائه مع السفير الفرنسي في باكو على أنّ هذه الخطوة المستهدفة ضد وحدة أراضي أذربيجان المتخذة من جانب مسؤول فرنسي متنافية تماما مع تشريع فرنسا والتزاماها الدولية في الوقت الذي تُخلّ بالعلاقات بين فرنسا وأذربيجان إخلالا.

وقال إنّ تصرف عمدة باريس الغير شرعي ومسؤولية مخالف كل المخالفة في تدابير بناء السلام والثقة في المنطقة في الفترة ما بعد الحرب.