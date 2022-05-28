انطلاق مسابقة كأس العالم للرماية في أذربيجان
AzerTAg.az
٢٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٣:٢١]
باكو، 28 مايو، أذرتاج
انطلقت مسابقة كأس العالم للرماية بعاصمة أذربيجان باكو.
ويتنافس الذكور والإناث في اليوم الأول من المسابقة بالرماية من البندقية والمسدس الهوائي على الأهداف الواقعة على بعد 10 أمتار.
ويشارك في المسابقة المستمرة الى 7 يونيو 703 رياضي و331 ممثل عن 66 بلدا وقد وصلوا الى باكو ويتنافسون من اجل حصاد 188 ميدالية ومنها 30 ذهبية.
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