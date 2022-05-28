  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    انطلاق مسابقة كأس العالم للرماية في أذربيجان

    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٣:٢١]

    باكو، 28 مايو، أذرتاج

    انطلقت مسابقة كأس العالم للرماية بعاصمة أذربيجان باكو.

    ويتنافس الذكور والإناث في اليوم الأول من المسابقة بالرماية من البندقية والمسدس الهوائي على الأهداف الواقعة على بعد 10 أمتار.

    ويشارك في المسابقة المستمرة الى 7 يونيو 703 رياضي و331 ممثل عن 66 بلدا وقد وصلوا الى باكو ويتنافسون من اجل حصاد 188 ميدالية ومنها 30 ذهبية.

     

     

    AZERTAG.AZ :انطلاق مسابقة كأس العالم للرماية في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٣:١٢]
    قره باغ أغدام يفوز كأس أذربيجان للمرة السابعة
    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٥‎]
    صبائل باكو يتعاقد مع مدير فني جديد
    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٥‎]
    صباح يجدد العقد مع لاعب الوسط
    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٢٠]
    شاماخي يتعاقد مع مدير فني جديد
    انطلاق مسابقة كأس العالم للرماية في أذربيجان انطلاق مسابقة كأس العالم للرماية في أذربيجان انطلاق مسابقة كأس العالم للرماية في أذربيجان انطلاق مسابقة كأس العالم للرماية في أذربيجان انطلاق مسابقة كأس العالم للرماية في أذربيجان انطلاق مسابقة كأس العالم للرماية في أذربيجان انطلاق مسابقة كأس العالم للرماية في أذربيجان انطلاق مسابقة كأس العالم للرماية في أذربيجان انطلاق مسابقة كأس العالم للرماية في أذربيجان انطلاق مسابقة كأس العالم للرماية في أذربيجان انطلاق مسابقة كأس العالم للرماية في أذربيجان انطلاق مسابقة كأس العالم للرماية في أذربيجان انطلاق مسابقة كأس العالم للرماية في أذربيجان انطلاق مسابقة كأس العالم للرماية في أذربيجان انطلاق مسابقة كأس العالم للرماية في أذربيجان انطلاق مسابقة كأس العالم للرماية في أذربيجان