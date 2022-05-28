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    الرئيس إلهام علييف يزور النصب التذكاري الذي أقيم تمجيداً لجمهورية أذربيجان الديمقراطية

    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٢٣]

    باكو، 28 مايو، أذرتاج

    زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يوم 28 مايو النصب التذكاري الذي أقيم على شرف جمهورية أذربيجان الديمقراطية في شارع الاستقلال في باكو بمناسبة يوم الاستقلال.

    تفيد أذرتاج أن رئيس الجمهورية وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يزور النصب التذكاري الذي أقيم تمجيداً لجمهورية أذربيجان الديمقراطية
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