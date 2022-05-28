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    سياسة


    رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يصل الى أذربيجان في زيارة عمل

    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٢]

    باكو، 28 مايو، أذرتاج

    وصل رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان الى جمهورية أذربيجان 28 مايو اليوم في زيارة عمل.

    واصطف حرس الشرف بمطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام الدولتين على مقدم الضيف الرفيع.

    وكان في استقبال الرئيس التركي أردوغان وحرمه أمينة أردوغان على ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف ومسؤولون آخرون.

    AZERTAG.AZ : رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يصل الى أذربيجان في زيارة عمل
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