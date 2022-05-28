الرئيسان إلهام علييف ورجب طيب أردوغان يشاركان في مهرجان تكنوفيست أذربيجان
AzerTAg.az
٢٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٢٠]
باكو، 28 مايو، أذرتاج
يشارك رئيسا جمهوريتي أذربيجان إلهام علييف وتركيا رجب طيب أردوغان 28 مايو اليوم في فعاليات مهرجان تكنوفيست أذربيجان المنظمة لأول مرة في باكو.
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