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    أخبار رسمية


    الرئيسان إلهام علييف ورجب طيب أردوغان يشاركان في مهرجان تكنوفيست أذربيجان

    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٠]

    باكو، 28 مايو، أذرتاج

    يشارك رئيسا جمهوريتي أذربيجان إلهام علييف وتركيا رجب طيب أردوغان 28 مايو اليوم في فعاليات مهرجان تكنوفيست أذربيجان المنظمة لأول مرة في باكو.

    AZERTAG.AZ :الرئيسان إلهام علييف ورجب طيب أردوغان يشاركان في مهرجان تكنوفيست أذربيجان
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    الرئيسان إلهام علييف ورجب طيب أردوغان يشاركان في مهرجان تكنوفيست أذربيجان الرئيسان إلهام علييف ورجب طيب أردوغان يشاركان في مهرجان تكنوفيست أذربيجان الرئيسان إلهام علييف ورجب طيب أردوغان يشاركان في مهرجان تكنوفيست أذربيجان الرئيسان إلهام علييف ورجب طيب أردوغان يشاركان في مهرجان تكنوفيست أذربيجان الرئيسان إلهام علييف ورجب طيب أردوغان يشاركان في مهرجان تكنوفيست أذربيجان