وزارة الدفاع: معلومات مضللة منتشرة في صحافة أرمينيا لا صحة لها
AzerTAg.az
٢٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٨:٢٠]
باكو، 28 مايو، أذرتاج
قالت وزارة الدفاع في بيان إنّ معلومات مضللة منتشرة في صحافة أرمينيا بزعم إصابة جندي القوات الأرمينية دافيد واردانيان بجروح بسبب طلقة نارية أطلقتها قوات أذربيجان عند الحدود بين أذربيجان وأرمينيا كاذبة ولا صحة لها نهائيا.
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