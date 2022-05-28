رئيسا أذربيجان وتركيا يشاركان في حفلي تدشين مركزي أسان خدمة رقم 7 وبيليم باكو
AzerTAg.az
٢٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٩:١٣]
باكو، 28 مايو، أذرتاج
شارك رئيسا جمهوريتي أذربيجان إلهام علييف وتركيا رجب طيب أردوغان 28 مايو اليوم في حفلي تدشين مركزي أسان خدمة رقم 7 وبيليم باكو بالعاصمة باكو.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٢٠]
٢٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٤:٢٣]
٢٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٢:٠٦]
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:١٨]
٢٨.٠٥.٢٠٢٢ [٢٢:٠٠]
٢٨.٠٥.٢٠٢٢ [٢١:٤٧]
٢٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٠٢]
٢٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٣:١٩]
٢٨.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٥٢]
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٤:٣١]
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٢:٢٩]
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٥٢]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٥٥]
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٢١]
١٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
١٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:١٩]
٢٨.٠٥.٢٠٢٢ [٢٢:٠١]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١٠:٠٣]
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٠:٠٢]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٠٧]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [٠٨:٢٤]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٣]
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٣٩]
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
٢٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:١٧]
٢٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٤:٢٣]
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:١٧]
٢٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٠٣]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٢٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٨:٢٠]
٢٨.٠٥.٢٠٢٢ [٢٢:٢٥]
٢٨.٠٥.٢٠٢٢ [٢٢:١٩]
٢٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٢:٣٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك