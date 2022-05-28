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    رئيسا أذربيجان وتركيا يشاركان في حفلي تدشين مركزي أسان خدمة رقم 7 وبيليم باكو

    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٩:١٣]

    باكو، 28 مايو، أذرتاج

    شارك رئيسا جمهوريتي أذربيجان إلهام علييف وتركيا رجب طيب أردوغان 28 مايو اليوم في حفلي تدشين مركزي أسان خدمة رقم 7 وبيليم باكو بالعاصمة باكو.

     

     

    AZERTAG.AZ :رئيسا أذربيجان وتركيا يشاركان في حفلي تدشين مركزي أسان خدمة رقم 7 وبيليم باكو
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