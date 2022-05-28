نقل 9 اطفال وإمرأتين من مواطني اذربيجان محتجزين في احد معسكرات في سوريا الى ارض الوطن

باكو، 28 مايو (أذرتاج)

اعلنت وزارة الخارجية الاذربيجانية في بيان لها ان 11 مواطنا اذربيجانيا (9 اطفال وامرأتان) كانوا محتجزين في احد معسكرات جرابلس في سوريا نُقلوا الى ارض الوطن في فترة ما بين 25 مايو و28 مايو. من بين العائدين الى اذربيجان شقيقتان (في عمر 6 و9 سنوات) فقدتا والديهما.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الخارجية أن استرجاع المواطنين الى الوطن أتى نتيجة للتدابير المنفذة مرحليا من قبل حكومة أذربيجان.

ونتيجة لفعاليات مشتركة منفذة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة في جمهورية تركيا تم ضمان عبور المواطنين المذكورين الموجودين في سوريا عبر حدود تركيا في رحلة جوية في 28 مايو.