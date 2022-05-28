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    اصابة مزارع في فضولي بجروح اثر انفجار لغم أرميني في محافظة فضولي

    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [٢٢:٢٥‎]

    باكو، 28 مايو (أذرتاج)

    اصيب المواطن الاذربيجاني خيال عبدلايف (من مواليد 1999) بجروح اثر انفجار لغم زرعته ارمينيا في محافظة فضولي قبل تحريرها من قبل الجيش الاذربيجاني.

    افادت وكالة أذرتاج ان المواطن كان يقوم بالاعمال الزراعية في ارض قرية كورازيللي بالمحافظة.

    AZERTAG.AZ :اصابة مزارع في فضولي بجروح اثر انفجار لغم أرميني في محافظة فضولي
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