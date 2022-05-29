  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    مدينة سامسون التركية تستضيف "تكنوفيست" القادم

    ٢٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [٢٢:٠٤]

    باكو، 29 مايو (أذرتاج)

    قال المدير الفني لشركة "بايكار" التركية سلجوق بايراقدار في كلمة ألقاها في حفل اختتام مهرجان "تكنوفيست اذربيجان" في 29 مايو ان المهرجان القادم سينظم في مدينة سامسون التركية.

    AZERTAG.AZ :مدينة سامسون التركية تستضيف "تكنوفيست" القادم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٥‎٢]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٣١]
    استمرار فعاليات مهرجان "تكنوفيست أذربيجان"
    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٤٨]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:١٧]
    وزير الصناعة والتكنولوجيا: مشاركو تكنوفيست متخصصو المستقبل
    مدينة سامسون التركية تستضيف "تكنوفيست" القادم