مدينة سامسون التركية تستضيف "تكنوفيست" القادم
AzerTAg.az
٢٩.٠٥.٢٠٢٢ [٢٢:٠٤]
باكو، 29 مايو (أذرتاج)
قال المدير الفني لشركة "بايكار" التركية سلجوق بايراقدار في كلمة ألقاها في حفل اختتام مهرجان "تكنوفيست اذربيجان" في 29 مايو ان المهرجان القادم سينظم في مدينة سامسون التركية.
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