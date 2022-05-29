باكو، 29 مايو (أذرتاج) قال المدير الفني لشركة "بايكار" التركية سلجوق بايراقدار في كلمة ألقاها في حفل اختتام مهرجان "تكنوفيست اذربيجان" في 29 مايو ان المهرجان القادم سينظم في مدينة سامسون التركية.

AZERTAG.AZ : مدينة سامسون التركية تستضيف "تكنوفيست" القادم

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