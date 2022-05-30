أذربيجان: إصابة شخص من كورونا في 29 مايو

باكو، 30 مايو، (اذرتاج)

سجلت إصابة شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 4 مصابين وتوفي مصاب من الفيروس خلال 29 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و758 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و996 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و713 مريض منهم ويستمر علاج 49 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1871 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و890 ألف و579 فحص طبي.