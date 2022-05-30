أذربيجان: تطعيم 27 جرعة من لقاح كورونا في 29 مايو

باكو، 30 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 27 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 29 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن شخصا تلقى الجرعات ضمن المرحلة الاولى وشخصان ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 22 شخصا الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و721 ألف و284 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و347 ألف و501 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و848 ألف و699 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و279 ألف و440 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 245 ألف و644.