أذربيجان: محافظة سيازن

باكو، 30 مايو، أذرتاج

يمكن الاطلاع على المقال السابق عبر الرابط https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2153429 .

أسست محافظة سيازن 11 فبراير عام 1940م ومساحة المحافظة حاليا 70ر0 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 6ر42 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 61 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 103 كم.

وتتألف المحافظة من 34 منطقة سكنية وهي مدينة سيازن العاصمة وقصبة جيل جيل شاي وقرى يئني كند وتاغاي وكولااني وبويوك حمية وكيجيك حمية وزارات وشاهاندار وعيني بولاق ومشرِف وقلعة آلتي وقوز أغاجي وقرح وطاشلي جالغان واورتا جالغان وسدان وتشار خانة وساغلوجان وموكول قازما وبش دام وقره سيازن ودره زارات ونارداران وداغ قوشجي وألماكولو وأرضي كوش ويوخاري ألز ويانيق الز وحاجي شكر وكوهنه قوشجي وقراكوز وكونوفشه وقلعة شيخي.

الغيت 1959م وضمت الى محافظة دَوَجي ثم أعيد تأسيسها عام 1992م داخل حدودها لعام 1959م.

وتقع المحافظة في وادي سامور – دَوَجي في شاطئ بحر الخزر وتحد محافظتي خيزي وشابران.

وتضاريس المحافظة سهلية في الشمال وجبلية منخفضة في الجنوب الغربي.

ومناخ المحافظة حار معتدل شبه صحراوي جاف وحرارة الطقس المتوسطة 5ر1 مئوية في يناير والى 23-25 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 200-400 ملم.

أنهارها من حوض بحر الخزر وأكبرها نهرا جيل جيل شاي وعطاء شاي وغيرهما.

أساس اقتصاد المحافظة مبني على الصناعات النفطية بجانب الزراعة وتربية المواشي واصطياد الأسماك والخضروات والفواكه.

جريدة "تشيراق" (المصباح) تسلط الضوء على حياة المحافظة.

وفي سيازن عدد من الآثار التاريخية والثقافية من اشهرها سد الدفاع المتوازي "بش برماق" (الأصابع الخمسة) من القرن الرابع ومجمع التحصينات الدفاعية جيل جيل شاي من القرن الخامس في قرى يئني كند وكولاني وعيني بولاق وطاشلي جالغان وقلعة ألتي وضريح بئر خليل من القرن الثامن عشر في قصبة جيل جيل شاي وبقايا قلعة ديندار من القرون الوسطى على بعد 3 كم عن غرب قرية سدان وضريح الشيخ حيدر من القرن الخامس عشر في مقابر قرية شيخلار القديمة وخزانة المياه تحت الأرض لعام 1906م قرب قرية زارات وكهف حجري ومحطة السكك الحديدية لعام 1898م في جيل جيل شاي ومحطة السكك الحديدية لعام 1913م في زارات وخط إمداد المياه للشرب لعام 1906م قرب العاصمة سيازن وغيرها.