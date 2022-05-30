باكو، 30 مايو، (اذرتاج) وفقا لمعلومات وزارة المالية، بلغت إيرادات ميزانية الدولة خلال أشهر يناير-أبريل من العام الجاري 10 مليارات و687.6 مليون مانات ومصروفاتها 8 مليارات و168.7 مليون مانات. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن فائض الميزانية بلغ مليارين و518.9 مليون مانات من الناتج المحلي الإجمالي.

AZERTAG.AZ : إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال 4 أشهر

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