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    اقتصاد


    بحث توسيع التعاون الاقتصادي الثنائي بين أذربيجان وبيلاروس

    ٣٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٣٧]

    مينسك، 30 مايو، (أذرتاج)

    سيعقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الاقتصادية والتجارية الحكومية الدولية بين أذربيجان وبيلاروس في 1 يونيو.

    أفادت وكالة اذرتاج انه خلال الاجتماع سيعقد بشكل مرئي سيتم مناقشة زيادة حجم التجارة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات والبتروكيماويات والأدوية.

    كما سيبحث دعم الإمدادات الغذائية المتبادلة ومشاركة الشركات البيلاروسية في استعادة وإعادة إعمار أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرمني.

    ويذكر ان الاجتماع الحادي عشر للجنة الاقتصادية والتجارية الحكومية الدولية بين أذربيجان وبيلاروس عقد في مينسك عام 2018.

     

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