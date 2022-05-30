زيادة الدخل الفردي للسكان
AzerTAg.az
٣٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٤٥]
باكو، 30 مايو، (أذرتاج)
وفقا للبيانات الأولية، بلغ الدخل الاسمي لسكان البلاد 20 مليارا و463.2 مليون مانات أو 2375 مانات خلال اشهر يناير – أبريل من عام 2022.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 18 مليارا و135 مليون مانات.
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