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    زيادة الدخل الفردي للسكان

    ٣٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٤٥‎]

    باكو، 30 مايو، (أذرتاج)

    وفقا للبيانات الأولية، بلغ الدخل الاسمي لسكان البلاد 20 مليارا و463.2 مليون مانات أو 2375 مانات خلال اشهر يناير – أبريل من عام 2022.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 18 مليارا و135 مليون مانات.

     

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