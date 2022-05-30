أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 30 مايو

باكو، 30 مايو، (اذرتاج)

لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان في 30 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 13 مليونا و721 ألف و284 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و347 ألف و501 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و848 ألف و699 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و279 ألف و440 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 245 ألف و644.