حرس الحدود: أخبار إصابة جندي أرمينيا جراء خرق أذربيجان وقف إطلاق النار لا صحة لها

باكو، 30 مايو، أذرتاج

انتشرت في صحافة أرمينيا أخبار تنص على إصابة جندي لقوات أرمينيا جراء خرق أذربيجان وقف إطلاق النار عند الحدود بين أذربيجان وأرمينيا 28 مايو.

قال حرس الحدود في بيان إنّ هذه الأخبار لا تمت بصلة الى الحقيقة نهائيا حيث وحدات حرس الحدود المرابطة في قرية راز دره بمحافظة زنكيلان التي تقابل قرية نركين أند بمحافظة وسيونيك الأرمينية عبر الحدود الدولية التي أصيب في أراضيها الجندي الأرميني لم تطلق النار على أراضي أرمينيا نفس اليوم على الإطلاق.

وفي الوقت ذاته أشارت متابعات ومراقبات حرس الحدود الأذربيجاني في نفس الاتجاه الى مشاهدة عدم الانضباط وخرق القواعد النظامية حال كونهم سكارى وسجل دوي طلقة نارية واحدة عند الساعة 10.37 داخل خيمة عسكرية وبعد مضي 8 دقائق عند 10.45 دوي طلقتين ناريتين ما تبعه إخراج شخص من الخيمة العسكرية على نقالة قصد إجلائه حيث مواد المتابعة والمراقبة المسجلة تصويرا تدل على أنّ الحادث وقع بين جنود أرمينيا أنفسهم.

وإذ نوصي أرمينيا والجهات ذات الصلة الأرمينية بإحاطة مجتمع أرمينيا بمعلومات صحيحة بدلا من إخفاء حالات عدم الانضباط والفوضى داخل قواتها العسكرية خاصة ما يسفر عن حالات الوفاة وبالعدول والكف عن انتهاج أساليب مستفزة.