فرق فائزة في هاكاتون قره باغ الذكية تزور شوشا
AzerTAg.az
٣٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٣]
باكو، 30 مايو، أذرتاج
زارت فرق فائزة في هاكاتون قره باغ الذكية المنظم لدى مهرجان تكنوفيست أذربيجان مدينة شوشا المحررة.
وتعرف أعضاء الفرق خلال الزيارة على قلعة شوشا ومضمار شوشا وضريح الملا بناه واقف ومسجد يوخاري جوهر أقا.
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