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    سياسة


    وزير الخارجية يغادر الى بلغاريا في زيارة رسمية

    ٣٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٨:٠٢]

    باكو، 30 مايو، أذرتاج

    غادر وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 30 مايو اليوم الى جمهورية بلغاريا في زيارة رسمية.

    قالت الخارجية في بيان أنّ غرض الزيارة اجتماع الحوار الاستراتيجي رئاسة وزيري الخارجية الأذربيجاني والبلغاري وكذلك عقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين بلغاريين.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يغادر الى بلغاريا في زيارة رسمية
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