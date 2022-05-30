باكو، 30 مايو، أذرتاج اتصلت رئيسة مولدوفا مايا ساندو لرئيس أذربيجان إلهام علييف 30 مايو هاتفيا. هنأت مايا ساندو خلال المكالمة الهاتفية الرئيس إلهام علييف والشعب الأذربيجاني بمناسبة 28 مايو يوم الاستقلال ناقلة أطيب تمنياتها. وعبر رئيس الدولة عن الشكر على التهاني. تنولت خلال المكالمة الهاتفية شؤون التعاون الثنائي مع تبادل الآراء حول توسيع العلاقات في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة. كما نوقشت الشؤون الإقليمية وذات الاهتمام المشترك.

AZERTAG.AZ : مكالمة هاتفية بين رئيسي مولدوفا وأذربيجان

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