باكو، 21 مايو، (أذرتاج) أطلقت وحدات القوات المسلحة لأرمينيا في قرية يوخاري زوغالي في محافظة باساركيتشار النار في 30 مايو على مواقع الجيش الأذربيجاني قرب قرية زيويل بمحافظة كلبجار. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الجيش الأذربيجاني ردت بالمثل على قوات أرمينيا.

AZERTAG.AZ : القوات المسلحة لأرمينيا تواصل إطلاق النار على الجيش الاذربيجاني في كلبجار

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