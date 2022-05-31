باكو، 30 مايو، (أذرتاج)

تم تصدير 127.7 الف طن من الفواكه والخضروات في البلاد خلال يناير – أبريل من العام الحالي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة الفواكه والخضروات المصدرة بلغت 162.6 مليون دولار.

يذكر أنه تم تصدير 119.9 ألف طن من الفواكه والخضروات بقيمة 131.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2021.