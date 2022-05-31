ممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان يزورون كلبجار

باكو، 31 مايو، أذرتاج

انطلقت زيارة 31 مايو اليوم يقوم بها اكثر من 80 شخصا يمثلون عن اكثر من 50 بلدا عموما وبينهم رؤساء السلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان ومن ضمنه سفراء البلاد الأجنبية والملحقون العسكريون ورؤساء مندوبيات المنظمات الدولية لأراضي محافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني.

ويتعرف زوار خلال الجولات التفقدية على سير تنفيذ مشاريع البنية التحتية الجديدة والنقل وإنشاء الطرق البرية والأنفاق وإمداد خطوط الطاقة وغيرها بجانب مدى الدمار والخراب والهدم وسائر الأعمال الوحشية المرتكبة متعمدا من جانب قوات أرمينيا عند انسحابها من محافظة كلبجار.