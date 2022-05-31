  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    ممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان يزورون كلبجار

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٥‎١]

    باكو، 31 مايو، أذرتاج

    انطلقت زيارة 31 مايو اليوم يقوم بها اكثر من 80 شخصا يمثلون عن اكثر من 50 بلدا عموما وبينهم رؤساء السلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان ومن ضمنه سفراء البلاد الأجنبية والملحقون العسكريون ورؤساء مندوبيات المنظمات الدولية لأراضي محافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني.

    ويتعرف زوار خلال الجولات التفقدية على سير تنفيذ مشاريع البنية التحتية الجديدة والنقل وإنشاء الطرق البرية والأنفاق وإمداد خطوط الطاقة وغيرها بجانب مدى الدمار والخراب والهدم وسائر الأعمال الوحشية المرتكبة متعمدا من جانب قوات أرمينيا عند انسحابها من محافظة كلبجار.

     

     

    AZERTAG.AZ :ممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان يزورون كلبجار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٤٤]
    القائم بأعمال ليبيا في كلبجار المحررة: ليبيا واقفة الى جانب أذربيجان
    ندين بشدة مجزرة النفق جريمة ضد البشرية
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٩]
    عميد السفراء العرب في باكو: محافظة كلبجار واعدة بالمستقبل السياحي
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:١٣]
    سفير إسرائيل: شهدت الأعمال الممتاز التي تنفذها حكومة أذربيجان في كلبجار
    إسرائيل جاهز للتعاون مع أذربيجان في أي مجال كان
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٦]
    سفير أوكرانيا: دهشنا من سرعة الأعمال المنفذة في الأراضي المحررة
    ممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان يزورون كلبجار ممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان يزورون كلبجار ممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان يزورون كلبجار ممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان يزورون كلبجار ممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان يزورون كلبجار ممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان يزورون كلبجار ممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان يزورون كلبجار ممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان يزورون كلبجار ممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان يزورون كلبجار