ارتفاع الصادرات من الشاي

باكو، 31 مايو، (أذرتاج)

صدرت 536 طن من الشاي من البلد خلال شهري يناير – أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك ان قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 3.3 مليون دولار.

يذكر أن أذربيجان صدرت 389 طن من الشاي بقيمة 2.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2021.