سفير أوكرانيا: دهشنا من سرعة الأعمال المنفذة في الأراضي المحررة

باكو، 31 مايو، أذرتاج

قال فلاديسلاف كانيفسكي سفير أوكرانيا في باكو إننا كنا نفكر متعجبين عند زيارتنا الأراضي المحررة من الاحتلال العام الماضي في كيفية تنمية البنية التحتية لهذه الأراضي وعلى سبيل المثال مدينة أغدام وكان ذلك مشهدا مرئيا من ارتفاع الطيور.

وأضاف السفير الأوكراني أننا نشهد في زيارتنا هذه أوضاعا مغايرة تماما وذلك ندهش منه ومن سرعة الأعمال المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني مفيدا أنّ تطبيق التكنولوجيا الحديثة في إنشاء الأنفاق الأرضية أمر يسهل إنشاء الطرق المعاكسة من جهة ويزيد من سرعة الأعمال المنجزة من جهة أخرى.