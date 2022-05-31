سفير إسرائيل: شهدت الأعمال الممتاز التي تنفذها حكومة أذربيجان في كلبجار إسرائيل جاهز للتعاون مع أذربيجان في أي مجال كان

كلبجار المحررة، 31 مايو، أذرتاج

قال سفير إسرائيل في باكو جورج ديك إن أحدا اذا كان قد قال لي قبل سنتين سوف تشرب الشاي في كلبجار فلم اكن من المؤمنين بذلك وقد شهدت الأعمال الممتاز التي تنفيذها حكومة أذربيجان حيث أنّ إعادة بناء وتأهيل البنية التحتية للطاقة خلال المدة القصيرة وتنفيذ أعمال إنشاء النفقين من تحت سلسلة جبال موروف داغ وجميع الاستثمارات في كلبجار عامة من الأعمال المنجزة المستهدفة الى تجميل المحافظة المحررة.

وأضاف السفير الإسرائيلي ديك على هامش زيارته محافظة كلبجار المحررة ضمن وفد موسع ضم أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في البلد اليوم أنّ كلبجار تحظى بطبيعة خلابة مؤكدا أنّ أذربيجان وإسرائيل من الممكن أنّ يتعاونا في مجال الطاقة المتجددة في هذه المنطقة.

وأشار السفير ديك الى أنّ البلدين يمكن لهما التعاون الوثيق خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والرياحية بجانب مواصلة التعاون في مجال احتياطيات المياه في المنطقة معيدا للذاكرة إنّ أذربيجان وإسرائيل قد وقعا الشهر الماضي على العقد في أعداد خطة استراتيجية لاحتياطيات المياه في هذه المنطقة وزاد أنّ كلبجار غنية باحتياطيات المياه وأضاف أني احسب أنّ هذه الأراضي هي الأراضي الجميلة جدا لممارسة أعمال بين البلدين.

واستلفت خاصة الى أنّ إسرائيل جاهز للتعاون مع أذربيجان في أي مجال كان.