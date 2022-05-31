الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا برئيس روسيا

باكو، 31 مايو، أذرتاج

اتصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 31 مايو هاتفيا برئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.

واستعرض الرئيسان خلال المكالمة الهاتفية سير تنفيذ المسائل الملموسة بالإشارة الخاصة الى معالجتها بشأن تسوية الحياة المسالمة في المنطقة واستعادة العلاقات الاقتصادية والاتصالات والنقل في المنطقة في سياق الاتفاقيات المؤرخة في 9 نوفمبر عام 2020م و11 يناير عام 2021م و26 نوفمبر عام 2021م بين زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا.

وقدم الرئيس إلهام علييف معلومات حول لقاءاته 22 مايو في بروكسل برئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

ونوقشت خلال المحادثة الهاتفية عددا من الأوجه الملحة للتعاون الثنائي في المجال الاقتصاد التجاري. وصودق على اعتزام كلا الطرفين على المزيد من مواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الروسية الأذربيجانية مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الأذربيجاني موسكو فبراير عام 2022م.

وأشير الى مواصلة الاتصالات النظامية بمختلف المستويات.