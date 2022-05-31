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    أسبوع باكو للطاقة في أذربيجان

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٨]

    باكو، 31 مايو، (اذرتاج)

    ستستضيف مدينة باكو غدا أسبوع الطاقة - الحدث الأكثر شهرة في قطاع النفط والغاز والطاقة في منطقة بحر الخزر.

    يجمع أسبوع باكو للطاقة (Baku Energy Week) الذي سيستمر من 1 إلى 4 يونيو ثلاثة أحداث رئيسية تحت علامته التجارية - المعرض الدولي السابع والعشرون للنفط والغاز لبحر الخزر ومعرض بحر الخزر الدولي للطاقة والطاقة المتجددة الذكرى العاشرة ومنتدى باكو للطاقة. ستشارك 249 شركة من 30 دولة في معرضي ومنتدى هذا العام.

    أفادت وكالة اذرتاج انه ستشارك في المنتدى الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وأذربيجان وبيلاروس والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا العظمى والصين وفنلندا وفرنسا وجورجيا والهند وهولندا وإسرائيل وإسبانيا وسويسرا وإندونيسيا وإيطاليا وكازاخستان والمجر والنرويج ورومانيا وروسيا وصربيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتركيا وكرواتيا واليابان واليونان وأوزبكستان.

    يدعم الحدث تقليديا من قبل وزارة الطاقة وشركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان (سوكار).

    رعاة أسبوع الطاقة في باكو: "ACWA Power" و"BP" و"Equinor" و"Masdar" و"INPEX" و"Turkiye Petrolleri" و"Baker Hughes" و"Microsoft" و"PASHA Bank" و"TechnipFMC" و"Tenaris" و"TotalEnergies" و"Uniper" و"Azeri MI Drilling" و"AZFEN" و"Baku Steel Company" و"Caspian Drilling" و"Caspian Marine Services Limited" و"Ernst & Young" و"Global Energy Azerbaijan Management" و"Tekfen".

    وسيكون من بين المشاركين شركات "Bos Shelf" و"Gazprombank" و"Equinor" و"Schlumberger".

    من المتوقع أن يحضر أسبوع باكو للطاقة ضيوف رفيعو المستوى: نائب رئيس وزراء جمهورية صربيا (وزير التعدين والطاقة) ونائب رئيس وزراء مولدوفا (وزير البنية التحتية والتنمية الإقليمية) ونائب مساعد وزير الخارجية لدبلوماسية الطاقة ومدير الإدارة العامة للطاقة في المفوضية الأوروبية ووزراء الطاقة لرومانيا وبلغاريا وكازاخستان ووزير النفط بجمهورية إيران الإسلامية وأمين عام منتدى الطاقة الدولي وأمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز ونائب وزير الدولة للوزارة الإيطالية للتحول البيئي والمدير العام للنفط والغاز في إندونيسيا (وزارة الطاقة والثروة المعدنية) وسكرتير إضافي لوزارة الطاقة بجمهورية الهند وعضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي (Bulgargaz EAD) والمدير العام لاتحاد "تاناب".

     

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