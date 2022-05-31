عميد السفراء العرب في باكو: محافظة كلبجار واعدة بالمستقبل السياحي

باكو، 31 مايو، أذرتاج

قال عميد السفراء العرب في باكو سفير دولة فلسطين في أذربيجان ناصر عبد الكريم عبد الرحمن إنني ارفع شكري لحكومة أذربيجان على تمكيننا من زيارة كلبجار والتعرف عن كثب على الأعمال المنجزة هنا.

ونقل السفير الفلسطيني عبد الكريم عبد الرحمن على هامش زيارته محافظة كلبجار المحررة ضمن وفد موسع ضم أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في البلد اليوم أنّ تمنياته باستعادة بناء وتأهيل مدينة كلبجار والقرى خلال المدة القريبة وبعودة سكان المحافظة المشردين الى مسقط رؤوسهم آمنين.

واستلفت عميد السفراء العرب خاصة الى أنّ محافظة كلبجار ذات الطبيعة الخلابة واعدة بمستقبل سياحي مفيدا ان أراضي أذربيجان هذه تصير مركزا سياحيا عظيما في المستقبل القريب.