ميكائيل جباروف: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في القطاع غير النفطي والغاز بنسبة 11.4 %

باكو، 31 مايو، (أذرتاج)

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.2 في المائة خلال اشهر يناير – ابريل من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الى 39 مليارا و554.8 مليون مانات. اما الناتج المحلي الإجمالي في غير النفط والغاز فارتفع بنسبة 11.4 في المائة استمرارا لعملية التعافي السريع للاقتصاد الأذربيجاني بعد الوباء.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.

وأشار الوزير إلى أنه في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي كان الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 0.2 في المائة خلال الفترة ما بين يناير - أبريل من العام الماضي. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في القطاع غير النفطي والغاز بنسبة 4.1 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي مقارنة بأشهر يناير - أبريل 2020.