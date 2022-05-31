أذربيجان: 8 إصابات بكورونا في 31 مايو

باكو، 31 مايو، (اذرتاج)

سجلت إصابة 8 أشخاص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 9 مصابين من الفيروس خلال 31 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و767 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 783 ألف و7 مصابين منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و713 مريض منهم ويستمر علاج 47 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2192 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و894 ألف و477 فحص طبي.