أذربيجان: تطعيم 2162 جرعة من لقاح كورونا في 31 مايو

باكو، 31 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 2162 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 31 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 304 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و176 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 1494 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و723 ألف و446 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و347 ألف و805 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و848 ألف و875 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و280 ألف و934 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 245 ألف و832.