الرئيس إلهام علييف يستقبل مستشارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون دبلوماسية الطاقة

باكو، 31 مايو، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 31 مايو اليوم مستشارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون دبلوماسية الطاقة لاؤرا لوخمان مع الوفد المرافق لها.

تناول الجانبان خلال المحادثة فعاليات ممر الجنوب للغاز مع التشديد على دور أذربيجان في أمن طاقة أوروبا وتنويع تأمينها بالغاز. وجرى تبادل وجهات نظر حول زيادة صادرات الغاز من البلد الى أوروبا.

واستلفت في اللقاء الى تطور ناجح للعلاقات الثنائية بين أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الشتى مع الإشادة بدعم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لأذربيجان في تحقيق المشاريع العالمية للطاقة بما فيه مشروع باكو – تبيليسي – جيهان. وجرى الحديث عن الأعمال واسعة النطاق المنفذة في أذربيجان في مجال الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة.

وأشار الطرفان خلال المحادثة الى أهمية معرض بحر الخزر للنفط والغاز الدولي الذي يستضيفه باكو تقليديا مع التنويه الى مساهمة هذه الفعالية في توسيع التعاون الدولي في مجال الطاقة.