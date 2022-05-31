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    سياسة


    القائم بأعمال ليبيا في كلبجار المحررة: ليبيا واقفة الى جانب أذربيجان
    ندين بشدة مجزرة النفق جريمة ضد البشرية

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٤٤]

    كلبجار المحررة، 31 مايو، أذرتاج

    قال القائم بأعمال ليبيا في باكو أشرف آدم إن مجزرة النفق جريمة كبيرة مرتكبة ضد البشرية وندين بشدة الحدث المروع الواقع هنا ونرفضه.

    وأضاف الدبلوماسي الليبي آدم على هامش زيارته محافظة كلبجار المحررة ضمن وفد موسع ضم أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في البلد اليوم أنّ مشاركته اليوم في زيارة كلبجار تهدف الى التشديد على وقوف ليبيا الى جانب أذربيجان.

    وقال إنّ أبناء أذربيجان الباسلين حرروا هذه الأراضي من الاحتلال الأرميني على حساب أرواحهم ودمائهم سائلا الله عز وجل أنّ يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته والشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

    وتطرق القائم بأعمال ليبيا أشرف آدم الأعمال المنجزة في كلبجار مفيدا أنّي شهدت المشاريع المنجزة من جانب حكومة أذربيجان هنا حيث نفذت الأعمال الضخمة خلال المدة القصيرة وأتمنى لأذربيجان التنمية المستدامة والازدهار.

    AZERTAG.AZ :القائم بأعمال ليبيا في كلبجار المحررة: ليبيا واقفة الى جانب أذربيجان
    ندين بشدة مجزرة النفق جريمة ضد البشرية
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