ارتفاع واردات اللحوم
AzerTAg.az
٣١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
باكو، 31 مايو، (أذرتاج)
استوردت البلاد 12.2 الف طن من اللحوم خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة اللحوم المستوردة بلغت 21.1 مليون دولار.
ويذكر أنه تم استيراد 12.1 الف طن من اللحوم بقيمة 20.6 مليون دولار للبلاد في نفس الفترة من عام 2021.
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